Sebastien Pineau | Fuente: Alianza Lima

Este miércoles Alianza Lima empató por 3-3 con doblete de Sebastien Pineau, una anotación de Jorge Del Castillo y venció por tanda de penales a FBC Melgar, resultado que clasificó al cuadro blanquiazul a la final del Torneo de Promoción y Reservas. Por su parte, Pineau habló con la prensa tras este importante encuentro.

"Sin duda fue un partido muy peleado. Melgar viene haciendo bien las cosas a lo largo del torneo pero, a pesar de tener uno menos en la cancha, fuimos superiores en todo momento. En lo personal, estoy contento porque se ganó y por los dos goles que anoté", sostuvo Pineau en Radio Ovación.

Asimismo, el delantero de 19 años habló sobre la posibilidad de jugar en el primer equipo íntimo: "Tengo vínculo contractual de por medio con Alianza y ojalá se dé para jugar en el primer equipo. Cuando me llamen, ahí estaré para defender a morir esta camiseta de Alianza Lima".

Sobre la posibilidad de convertirse en jugador de la Selección Peruana o de Chile, Pineau precisó: "Aún no tengo nada claro y todo puede pasar mientras que no juegue el Sudamericano. Por ahora, yo estoy concentrado en ganar este título con Alianza, luego tendré una gira con la Sub 20 de Chile por España y más adelante tomaré una decisión si jugar por Perú o Chile".

Final de Torneo de Promoción y Reservas:

La final del Torneo de Promoción y Reservas se disputará este sábado 17 de setiembre a la 1:00 pm en Huacho entre Alianza Lima y el ganador entre Ayacucho FC y Sport Huancayo.