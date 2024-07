Representante de Cristian Díaz asegura existe un vínculo con Alianza Lima: "Estamos esperando el envío de los pasajes"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Buscan hacer respetar el vínculo. Ulises Guallanez, representante de Cristian Díaz, aseguró que el técnico argentino tiene un vínculo contractual con Alianza Lima.

En conversación en exclusiva con Fútbol como cancha de RPP, indicó que están esperando los pasajes para que Díaz pueda asumir el cargo como estratega del primer equipo.

Indicó que el cuadro de La Victoria les pidió que renuncie a Deportivo Morón porque, en palabras de Guallanez, había solicitado su presencia de manera inmediata.

"De momento, Alianza Lima está en una situación de stand-by. Hablamos con el funcionario del club, en este caso Bruno Marioni hasta el día domingo a las 2:30 de la tarde por el tema de los pasajes, pero no sé qué ha ocurrido internamente, pero estamos a la espera de los pasajes para que el técnico se pueda desplazar para cumplir con su rol, para lo que se le contrato", indicó en un primer momento.

"Cristian Díaz tiene un contrato con Alianza Lima que está esperando cumplir. Se especuló que faltaba firma. FIFA no permite bicontratos (...) y uno tiene que darle el aval a la rúbrica de un acuerdo, que puedes ponerle el nombre que quieras (...) pero hay un vínculo con Alianza Lima", complementó Guallanez.

"Cristian Díaz, previamente, por pedido expreso del funcionario, pide la renuncia inmediata para que Cristian Díaz pueda estar inmediatamente en Alianza Lima. Cristian Díaz manda el documento a Deportivo Morón, Deportivo Morón acepta la renuncia para no cortarle la carrera y llegue a un club tan importante como Alianza Lima. Se hacen todos los pasos como lo exigió la dirigencia de Alianza Lima. Nosotros, por nuestra parte, cumplimos, devolvimos todo eso, y aguardamos por los pasajes, y Marioni aparece y dice 'vamos a esperar un poquito'", cerró el representante.

¿Qué pasaría si Alianza Lima no envía los pasajes a Cristian Díaz?

Luego, al ser consultado sobre qué pasaría si Alianza Lima no le manda los pasajes a Cristian Díaz, dijo que, primero, no quiere creer eso, y si eso pasa, el fútbol peruano quedaría manchado.

"Si Alianza Lima no manda los pasajes. Primero, me permito no creer en eso. Yo ya operé con Alianza Lima. Es un club que cumplió todo lo que dijo. Un club superserio, supergrande... quiero creer que esto no va a pasar, porque no solo mancha una institución tan grande, sino porque también salpica al fútbol peruano.", indicó.

Por último, afirmó que no llamará a Alianza Lima porque, lo que corresponde, es que "envíen los pasajes" para que el entrenador "se desplace" y se ponga a trabajar "como corresponde".

"Si Alianza Lima contrata a (Mariano) Soso, están pasando por encima de lo que reza un contrato, le están faltando al vínculo y ahí vendría un tema legal, que es lo que mejor queremos", finalizó.