Christian Cueva debutó como futbolista profesional en la Universidad San Martín. | Fuente: Selección Peruana

Christian Cueva concedió una entrevista donde se refirió a varios aspectos de su vida. Entre los aspectos que tocó, el volante nacional mencionó que tuvo la oportunidad de jugar por Universitario de Deportes, pero que finalmente optó por Alianza Lima.

“Habían tres posibilidades, una era de la 'U' pero yo analicé las cosas y el corazón gana más y fui para Alianza. No lo consideré un retroceso sino un paso para impulsarme", indicó Cueva en los ‘Renegrones’.

"Con Alianza he tenido goles bonitos, el de Ayacucho fue lindo porque fue un enganche y le pegué cruzado, además que necesitábamos ganar ese partido. No sé si retirarme pero sí quiero regresar, aún tengo ganas de seguir por el extranjero. Si me toca regresar a Perú sí me gustaría regresar a Alianza y estoy seguro que así va a ser pero no sé si a retirarme ", agregó.

El futbolista del Pachuca de México también agregó lo importante que ha sido Ricardo Gareca en lo que va de su carrera.

“Gareca es el entrenador que me dio esa confianza y que me encaminó mucho más, por eso yo siempre he sido agradecido. Me sigo equivocando pero yo tengo que asumir esto, no siempre vamos a estar esperando un respaldo”, finalizó.

Christian Cueva debutó como futbolista profesional con la Universidad San Martín en la temporada 2008.