Se puede definir el Apertura: conoce la programación de la fecha 16 de la Liga1 Betsson 2023

Alianza Lima podría ganar el Torneo Apertura este fin de semana, tras el partido de Universitario. Te contamos cómo se jugará la fecha 16.

El Torneo Apertura de la Liga1 Betsson 2023 va llegando a su final. Si bien son 19 las jornadas que componen la primera parte de la temporada, este fin de semana podría conocerse al ganador, si se dan determinados resultados.

El gran favorito es Alianza Lima, que, de ganar su partido ante FBC Melgar, en Arequipa, podría consagrarse, en caso Universitario de Deportes no triunfe de local ante César Vallejo.

De hecho, el encuentro inaugural de la jornada será el que protagonizarán blaquiazules y rojinegros el día viernes, en el Monumental de la UNSA. Ni bien culmine, la 'U' recibirá al 'Poeta' en el Monumental de Ate.

Ya el sábado se llevarán a cabo tres partidos. La cita deportiva la abrirán ADT y Academia Cantolao, equipos que llegan de una derrota y un empate, respectivamente. Luego, se enfrentarán Deportivo Garcilaso vs. Alianza Atlético, en Cusco, y Sporting Cristal vs. Cusco FC, en Lima.

El domingo continuará la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga1 Betsson 2023 con los encuentros entre Atlético Grau vs. Cienciano y Deportivo Municipal vs. Sport Huancayo. Finalmente, el lunes chocarán Binacional vs. Unión Comercio y Sport Boys vs. UTC.

Fecha 16 de la Liga1 Betsson 2023





Viernes 19 de mayo

6:30 p. m. ► FBC Melgar vs. Alianza Lima ► Monumental UNSA (Arequipa) | Liga1 Max

8:30 p. m. ► Universitario de Deportes vs. César Vallejo ► Monumental U Marathon (Lima) | Gol Perú

Sábado 20 de mayo

1:00 p. m. ► ADT vs. Academia Cantolao ► Unión de Tarma (Tarma) | Liga1 Max

3:30 p. m. ► Sporting Cristal vs. Cusco FC ► Alberto Gallardo (Lima) | Liga1 Max

6:00 p. m. ► Deportivo Garcilaso vs. Alianza Atlético ► Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) | Liga1 Max

Domingo 21 de mayo

1:00 p. m. ► Atlético Grau vs. Cienciano ► Municipal de Bernal (Piura) | Liga1 Max

3:00 p. m. ► Deportivo Municipal vs. Sport Huancayo ► Iván Elías Moreno (Lima) | Gol Perú

Lunes 22 de mayo

3:00 p. m. ► Binacional vs. Unión Comercio ► Guillermo Briceño Rosamedina (Juliaca) | Liga1 Max

3:30 p. m. ► Sport Boys vs. UTC ► Iván Elías Moreno (Lima) | Gol Perú

Descansa: Carlos A. Mannucci

Tabla de posiciones Liga1 Betsson 2023





