Rinaldo Cruzado volante de Alianza Lima. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Carlos Lora

¿Se imaginan a Rinaldo Cruzado con la camiseta de Universitario de Deportes? Esto pudo ocurrir en los inicios de la carrera del actual jugador de Alianza Lima, que reveló que no se sintió cómodo en la prueba que realizó con el club crema.



"Mi familia está relacionada a Universitario de Deportes, mis hermanos jugaron en el equipo de al frente. Yo tenía 10 años, mi papá me llevó a entrenar a Universitario y ese día no sentí que me querían", declaró Cruzado en entrevista a la Revista Blanquiazul.

"Yo fui a entrenar y estuve apartado no porque no quisieran verme, si no porque miraba a los chicos que estaban en el equipo y desde ese día decidí no volver", agregó Rinaldo.



Luego de ello, Cruzado llegó a Alianza Lima y debutó como profesional en el 2002. Hoy por hoy es uno de los jugadores más identificados con la camiseta blanquiazul en el plantel del chileno Mario Salas.

Con Alianza Lima, 'Ri' logró el título nacional en las temporadas 2002, 2006 y 2017. Además en el extranjero ha jugado en el Grasshopper (Suiza), Estheglal FC (Irán), Chievo Verona (Italia), Newell’s Old Boys (Argentina) y Nacional (Uruguay).