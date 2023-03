Así se jugará la fecha 10 del Torneo Apertura.

La Liga1 Betsson 2023 continuará su curso este fin de semana, con la décima jornada del Torneo Apertura. Salvo la Academia Cantolao -le toca descansar-, el resto de equipos se medirán, ya con seleccionados de vuelta, en una nueva cita del campeonato peruano.

La fecha 10 se llevará a cabo entre el viernes 31 y el domingo 2 de abril. El partido inaugural del primer día será entre Deportivo Municipal y Sporting Cristal, uno de los líderes. Luego, la Universidad César Vallejo visitará a ADT y, por la noche, Deportivo Garcilaso luchará por volver a lo más alto de la tabla al recibir a Universitario de Deportes, otro de los punteros.

El sábado se llevarán a cabo solo dos partidos. El primero, en Arequipa, donde Melgar se medirá ante Cusco FC. El segundo, en Matute, estadio que será escenario del Alianza Lima vs. Cienciano. Los blanquiazules encabezan el Apertura, junto a celestes y cremas.

El último día de la décima jornada de la Liga1 Betsson 2023 se desarrollarán cuatro partidos: Unión Comercio vs. Alianza Atlético, Carlos A. Mannucci vs. Sport Huancayo, Atlético Grau vs. Sport Boys, y Binacional -actual colero- vs. UTC.

Así se jugará la fecha 10 de la Liga1 Betsson 2023

Viernes 24 de marzo

8:30 pm. ► Deportivo Municipal vs. Sporting Cristal ► Estadio Iván Elías Moreno | Gol Perú

8:30 pm. ► ADT vs. César Vallejo ► Estadio Union de Tarma | Liga1 Max

8:30 pm. ► Deportivo Garcilaso vs. Universitario de Deportes ► Estadio Inca Garcilaso de la Vega | Liga1 Max

Sábado 25 de marzo



3:00 pm. ► FBC Melgar vs. Cusco FC ► Estadio Monumental UNSA | Liga1 Max

7:30 pm. ► Alianza Lima vs. Cienciano ► Estadio Alejandro Villanueva | Liga1 Max

Domingo 26 de marzo

11:00 am. ► Unión Comercio vs. Alianza Atlético ► Estadio Municipal Carlos Vidaurre | Liga1 Max

1:00 pm. ► Carlos A. Mannucci vs. Sport Huancayo ► Estadio Mansiche | Gol Perú

3:30 pm. ► Atlético Grau vs. Sport Boys ► Estadio Municipal de Bernal | Liga1 Max

4:00 pm. ► Binacional vs. UTC ► Estadio Guillermo Briceño Rosamedina | Liga1 Max





Descansa: Academia Cantolao

