Guillermo Salas también salió campeón como futbolista en Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

Alianza Lima continúa a buen ritmo y afianzó su liderato en el Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson con el triunfo por 3-0 ante Cantolao, en Matute. El entrenador blanquiazul Guillermo Salas destacó el trounfo previo al enfrentamiento ante Libertad en Paraguay en Copa Libertadores.

"Muy contento y felicitaciones al grupo por el partido de hoy, 3 puntos más acá en casa que nos fortalecen y nos dan una inyección anímica para seguir manteniéndonos arriba y seguir peleando y ahora sí comenzamos a pensar en el partido del jueves", dijo en conferencia de prensa.

"Vamos a ir a buscar el partido contra Libertad en Paraguay. Sabemos que si vamos a buscar el empate lo terminaremos perdiendo".

Alianza Lima necesita un buena resultado en la segunda fecha del Grupo G de la Copa Libertadores, luego que en el debut empató 0-0 ante Atlético Paranaense en condición de local.





Así fue el golazo de Pablo Sabbag de Alianza Lima. | Fuente: Liga 1 Max

Felicitaciones a Aldair Rodríguez

"Felicitar a Aldair porque es un puesto que recién está conociendo, tuvo la oportunidad de ayudarnos hoy día, lo hizo muy bien, estoy muy contento con su desempeño y con la actitud que tuvo cuando se enteró que iba a jugar en una posición que no es la de él, estoy muy agradecido y lo hago público", señaló Salas.

"Estamos en buen camino. Vamos a seguir mejorando estoy seguro. Algunos se están recuperando y cuesta armar un once, no todas las semanas contamos con el mismo once, pero la competencia empieza desde dentro y todos lo están haciendo muy bien. Juegue quién juegue, el equipo no pierde su rendimiento", culminó.

Liga 1: Tabla de posiciones del Apertura





NUESTROS PODCAST

Bajo peso de un adulto mayor puede indicar un problema grave que aumenta la mortalidad

Por mucho que la gente celebre su propia pérdida de peso, no siempre es saludable. Un nuevo estudio muestra que la pérdida de peso en adultos mayores está asociada con una muerte prematura y condiciones que limitan la vida.