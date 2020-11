Marulanda: "Estamos pensando en positivo, ya luego vendrán las evaluaciones y críticas". | Fuente: Alianza Lima

Alianza Lima está próximo a enfrentar dos partidos decisivos por la permanencia en Liga 1 y su actualidad, lejos de ser la esperada, no resulta alentadora tras acumular tres derrotas consecutivas.

Por su parte, Víctor Hugo Marulanda, director deportivo del club blanquiazul, dio sus impresiones sobre cómo al equipo y por qué considera que se llegó hasta la instancia de pelear por no descender.

"De manera general no ha habido estabilidad, tiene que ver con rendimiento, con juego, conexión de uno con el otro. No me gusta hablar de la pandemia como motivo porque es un mal que nos tocó a todos", indicó Marulanda en diálogo con Gol Perú.

"No nos vamos a esconder, siempre lo he dicho. Cuando hemos hablado con los futbolistas, con el comando técnico, ha sido en positivo. Vamos a llenar las expectativas propias para luego llenar las familiares y la de la familia aliancista", agregó el ex futbolista.

En tanto a cómo se viene preparando el equipo dirigido por Daniel Ahmed, precisó: "Lo que hoy está viendo el entrenador es que el plan sea ejecutado de la mejor manera por los jugadores, en eso hay temas tácticos, técnicos, físicos y mentales. Estamos pensando en positivo y ya luego vendrán las evaluaciones, críticas y todo. Tendremos que recibirlas de la mejor manera para mejorar".

"Los jugadores harán lo mejor en estos 180 minutos que vienen. Está en decisiones nuestras, no dependemos de nadie, sino de nosotros. La solicitud que se ha hecho al comando técnico y jugadores es que ejecuten de la mejor manera", indicó.

Como se recuerda, Alianza Lima se medirá frente a Carlos A. Mannucci este miércoles 25 de noviembre a las 3:30 pm en el estadio Alberto Gallardo.