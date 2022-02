La previa del Alianza Lima vs Atlético Grau, partido EN DIRECTO por Liga 1. | Fuente: @ClubALoficial

Alianza Lima vs. Atlético Grau EN VIVO: se enfrentarán ONLINE TV y EN DIRECTO este viernes 4 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson 2022.

Este partido entre Alianza Lima y su par del Atlético Grau está programado para empezar a partir de las 7:00 p.m. hora peruana. Será transmitido vía TV en todo el territorio nacional por la señal de Gol Perú, canales 14 y 714 de Movistar. RPP.pe te llevará todo el minuto a minuto, goles e incidencias.

En Alianza llega con la moral al tope para el duelo frente al elenco de Piura. Y es que es el vigente campeón de la Liga 1, por lo que -de la mano del técnico Carlos Bustos- buscan el ansiado bicampeonato.

Alianza Lima vs. Atlético Grau: horarios en el mundo

Perú: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 7:00 p.m.

Atlético Grau va por el golpe frente a Alianza Lima. | Fuente: @Grau_Oficial

Previo a este cotejo, los íntimos de La Victoria vienen de vencer 1-0 al Independiente Medellín en lo que fuera la Noche Blanquiazul 2022.

"El equipo llega muy bien, hemos hecho una muy buena pretemporada, hemos tenido la chance de jugar 3 amistosos, que nos han servido de mucho y estoy muy contento que ya tengamos la oportunidad de comenzar el torneo", sostuvo Bustos en conferencia de prensa.

Para el duelo ante el Grau, Alianza Lima tendría una alineación conformada por Angelo Campos; Jefferson Portales, Pablo Míguez, Yordi Vílchez, Oslimg Mora; Josepmir Ballón, Jairo Concha, Pablo Lavandeira, Edgar Benítez; Wilmer Aguirre y Hernán Barcos.

El vigente campeón del torneo peruano había pedido la reprogramación de su encuentro debido a que el mismo no tendrá público por falta de garantías. No obstante, la solicitud no tuvo visto bueno de parte de la FPF.

Posteriormente, tras jugar con los piuranos, Alianza Lima visitará en el Callao a Sport Boys el domingo 13 de febrero y una semana después (20/02) recibirá a Carlos A. Mannucci en el Alejandro Villanueva.

¿Dónde ver el Alianza Lima ante Atlético Grau vía TV?

Será transmitido a todo el país vía Gol Perú, canales 14 y 714 de Movistar. Vía radio lo vives por RPP en los 89,7 de la FM.

