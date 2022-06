Edson Aubert | Fuente: Liga 1

Este domingo Alianza Lima se medirá ante Binacional por la fecha 17 de la Liga 1 Betsson y, previo al encuentro, el club blanquiazul elevó un reclamo exigiendo garantías para volar hacia Juliaca o, en su defecto, la reprogramación del partido.

Si bien esto no fue admitido y el encuentro se llevará tal como se había planificado, Edson Aubert, jugador del cuadro jualiqueño, se refirió a esta solicitud: "Es molesto viajar en bus, a nosotros nos tocó dos fechas, una fecha viajar por Cusco por siete horas y luego en avión a Lima, y también nos tocó viajar a Arequipa en bus y no nos hemos quejado. Más que culpa de nosotros es del propio aeropuerto, no lo hemos provocado nosotros y lo más justo es que se juegue el partido", indicó en Ovación.

En la misma línea, Aubert agregó: "A varios equipos nos ha tocado y hemos afrontado la situación. Es una hora a Arequipa en avión y luego cinco horas a Juliaca como máximo. Nosotros lo hemos pasado, y hemos jugado como corresponde, nos pasó que llegamos al mediodía y llegamos de frente a jugar":

En tanto a enfrentar a Alianza Lima, actualmente en tercer lugar de la tabla de posiciones, Aubert sostuvo: "Alianza es un equipo grande, sabemos la calidad de plantel que tiene, la calidad de jugadores, estoy seguro que vendrá a hacer su partido. Nosotros hemos visto videos de ellos y estamos preparados para todo lo que pueda pasar".