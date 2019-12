Jorge Luis Pinto dirigió a Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014. | Fuente: AFP

Jorge Luis Pinto cree que Alianza Lima puede darle vuelta a los tres goles de ventaja que tiene Binacional. En diálogo con el diario El Popular, el estratega colombiano manifestó que no es imposible remontar ese tipo de diferencia y aseguró que los dirigidos por Pablo Bengoechea deben mantener la concentración para hacerlo.

"El 4-1 fue un resultado complicado, pero nada está perdido. No es imposible revertir ese marcador, Alianza Lima lo puede lograr si hace valer su peso futbolístico ante un Binacional que está en buen nivel. No va a ser fácil, pero hay que tener fe. Deben estar concentrados al máximo y no pestañear, pues un descuido puede ser fatal", dijo.

Por otro lado, Jorge Luis Pinto habló sobre el trabajo hecho por Pablo Bengoechea en la dirección técnica de Alianza Lima. Finalmente, al ser consultado sobre la posibilidad de que regrese al equipo, el entrenador de 66 años manifestó que se debe esperar a que el torneo finalice.

"El estilo que tiene Pablo Bengoechea es respetable, cada técnico tiene el suyo y con él ha llevado a Alianza Lima a otra final. Hay que ser respetuoso con eso, todas las formas de jugar son buenas en la medida que rindan y produzcan. En cuanto a si un día volveré al club, hay que esperar y dejar que termine todo esto", sentenció.