Pablo Bengoechea suma seis títulos oficiales como entrenador. | Fuente: AFP/Prensa Alianza Lima

Pablo Bengoechea admitió que la llegada del VAR trae consecuencias buenas y negativas. A poco de la primera final de la Liga 1 Movistar entre Alianza Lima y Binacional, el director técnico del plantel victoriano se refirió a la inclusión de este sistema de video y lo calificó muy positivo para los árbitros. No obstante, señaló que deberá charlar con sus dirigidos sobre este tema en particular por todos los cambios que representa en el juego.

"Me parece muy bien para los árbitros que haya VAR. Ojalá se sientan lo más tranquilos posible y sea una ayuda, aunque esta decisión me toma un poco de sorpresa. Hay que saber jugar con él porque no es lo mismo, pasa a ser otro deporte y vamos a hablar con los futbolistas. Hay más ojos, las jugadas vuelven atrás y eso va tanto a favor como en contra", dijo.

Desde inicios de año, se habló sobre la posibilidad de que el VAR se use en la Liga 1 Movistar durante la segunda parte de la temporada. A pesar de que no se pudo utilizar en partidos del Torneo Clausura, se sabe que estará presente por lo menos en uno de los duelos entre Alianza Lima y Binacional.