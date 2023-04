Habrá que esperar el próximo sábado haber qué pasa, pero sinceramente las esperanzas son menos", fueron las palabras de Gabriel Leyes tras la derrota ante Alianza Lima por la Liga 1 Betsson.

Academia Cantolao no la está pasando nada bien en la Liga 1 Betsson. La derrota ante Alianza Lima deja al equipo del puerto en el penultimo lugar del Torneo Apertura con tres unidades, situación que desagrada al delantero Gabriel Leyes.

En declaraciones a la Liga 1 Max, el atacante uruguayo indicó que su equipo salió "con miedo" al campo de juego y pensando que sus rivales son mejores.

"Era un partido que en los papeles eran favoritos ellos. Yo, en lo personal, en la cancha somos once contra once, y creo que eso es lo que nos faltó, darnos cuenta que todos somos iguales y no venir con ese miedo con el que siento yo que veníamos. La verdad que duele. Estamos preocupados de quién juega o quién no juega, juegan los titulares, juegan los suplentes. A mí no me interesa. Lo que me interesa allá adentro es defender los colores que tengo y los que tengo al frente son iguales que yo. Pero si entras predispuesto a los que demás son mejor, ya es muy difícil salir adelante", indicó en un primer momento.

"Si seguimos así, no tenemos esperanzas"

Afirmó, además, que la situación que está pasando el equipo es muy difícil y que cada vez las esperanzas son menos. "No sé qué pasa. Es muy difícil describir lo que pasa. La única oportunidad que tenemos dentro de la cancha para revertir, seguimos sin lograrlo. Habrá que esperar el próximo sábado haber qué pasa, pero sinceramente las esperanzas son menos. Le va a molestar a más de uno en mi club, pero así como estamos es muy difícil. Siento una molestia general conmigo, con mis compañeros, con la dirigencia. Si no se cambia la mentalidad de empezar el año peleando el descenso es muy difícil", finalizó.

La próxima fecha, Academia Cantolao recibirá a Carlos Mannucci. El encuentro se desarrollará el sábado 22 de abril desde las 1:00 p. m. hora peruana.

