Este domingo Alianza Lima venció por 2-1 a Carlos Stein por la fecha 12 del Torneo Clausura en el estadio Víctor Montoya de Jaén y, en el segundo tiempo del encuentro, el cuadro blanquiazul pudo ponerse en ventaja en el marcador luego de que se sancionara un polémico penal en el minuto 90.

Por su parte, Julio Landauri, futbolista del cuadro norteño, se refirió a este incidente y al arbitraje de Christian Santos: "El árbitro fue una vergüenza. El juez de línea llegó adentro del campo y le dijo 'no ha sido penal, la falta ha sido afuera' y el árbitro le dijo: 'no, yo ya decidí, yo soy el que manda'. Entonces, ¿qué mensaje le da a los jugadores? Nos están robando el partido", sostuvo en RPP Noticias.



Asimismo, Landauri agregó: "Es ilógico, si el juez de línea dice que no fue penal, tienes que volver atrás. Pero el árbitro dijo 'no, yo mando', entonces, ¿quién decide dentro del campo? ¿quién imparte justicia? Le he dicho al árbitro que tenga comunicación con su juez de línea, que lo llame a un lado y que debatan".

En tanto a la mala sensación que le dejó esta derrota, Landauri sostuvo: "Siento frustración, nos cobraron un penal sin razón, a Gabriel Leyes lo agarraron todo el partido. Si van a cobrar jalones, que cobren todos los jalones dentro del área, los córners, los tiros libres, que cobren todo".

Alianza Lima en la tabla de posiciones:

Con este resultado, Alianza Lima ocupa el quinto lugar en la tabla de posiciones con 21 puntos en diez partidos. Su siguiente encuentro será este miércoles 21 de setiembre ante FBC Melgar en el estadio Alejandro Villanueva.