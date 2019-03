Alianza Lima recibirá a la Universidad César Vallejo este domingo en Matute. | Fuente: Composición RPP

Luego de caer el último fin de semana a manos de Sporting Cristal, Alianza Lima disputará su tercer encuentro consecutivo en la capital peruana cuando reciba este domingo 3 de marzo a las 4:00 de la tarde a la Universidad César Vallejo en el Estadio Alejandro Villanueva en la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1. Este compromiso será televisado por GolPerú y transmitido radialmente por los 89.7 FM de RPP Noticias.

Alianza Lima, que es uno de los principales candidatos a ganar el título de la Liga 1, no tuvo un buen encuentro la última jornada frente a Sporting Cristal y es por eso que buscará lavarse la cara ante César Vallejo. No obstante, Miguel Ángel Russo no podrá contar con Aldair Fuentes ni Luis Ramírez (suspensión) ni José Anthony Rosell (lesión).

En total, son tres bajas las que tendrá Alianza Lima para este duelo frente a César Vallejo. Por su parte, el conjunto dirigido por 'Chemo' del Solar tampoco ha tenido el mejor de los inicios en este Torneo Apertura. Comenzó el certamen perdiendo 1-0 a manos de Binacional en Juliaca y empatando como local 2-2 con Sport Huancayo. Un detalle en común que ha tenido ambos duelos son en que en los dos el equipo 'poeta' ha fallado penales (Santiago Silva y Carlos Orejuela).