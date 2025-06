CONAR publicó audio del VAR sobre el gol anulado de Comerciantes Unidos ante Alianza Lima [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima venció 1-0 a Comerciantes Unidos en Trujillo y se colocó como único líder del Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto 2025. Sin embargo, el cotejo terminó en escándalo. Y es que, a poco del final del cotejo, el cuadro local anotó el empate, el cual fue anulado por Michael Espinoza por una mano previa tras revisar el VAR.

A pocas horas del partido, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) publicó el audio de la conversación entre el árbitro principal y los miembros del VAR, donde se revela que los jueces del videoarbitraje consideraron que el gol no debió anularse.

En el diálogo entre las autoridades del VAR, se puede escuchar que todos coinciden que el balón choca en la mano, pero sin intención. "Es un movimiento propio para la acción de controlar el balón (...) Si hay un contacto en la mano, pero no es una mano sancionable", se indica en el VAR.

Espinoza, en un inicio, acepta la decisión del VAR y convalida gol. Sin embargo, a los pocos segundos, tras una conversación, solicitó revisar las imágenes. Tras acercarse al monitor, cambia de opinión y anuló el gol porque considera que el jugador se apoya con la mano para tener a disposición el balón.

Conversación completa entre el VAR y el árbitro Michael Espinoza

VAR: Ok, quiero ver esa acción. Hay que analizarla igual. Una toma cerrada. Él controla, no tiene un movimiento adicional. Es un movimiento propio para la acción de controlar el balón. Dile que esa acción está revisada. Vamos a revisar un posible fuera de juego (...) Tengo gol confirmado (...) Michael, el gol está confirmado.

Árbitro: "Ok, correcto. Gol... ¿Quieres que vaya a verla? Ok. Para usted, señor. Voy a ir a verla.

VAR: Michael. ¿Quieres analizar la mano?

Árbitro: Sí.

VAR: Ok. Vamos a ver toda la acción. Para nosotros es una acción de balón. El brazo no lo tiene ampliado, no realiza ningún movimiento adicional.

Árbitro: Pero tengo la del frente.

VAR: Tengo esta.

Árbitro: Esa quiero. Dame las imágenes, por favor. Tengo el control, tengo un brazo.

VAR: Michael. Te doy nuestras consideraciones primero. Para nosotros, el jugador defensor realiza una acción de jugar el balón. El tiene el brazo...

Árbitro: Está bien, la toma la quiero por detrás.

VAR: Si hay un contacto en la mano, pero no es una mano sancionable. El jugador no amplía el volumen de su cuerpo. Él realiza un control de su pie, y producto de la acción del control. Hay un ligero contacto con la mano. No hay un movimiento adicional.

Árbitro: Pablo, yo tengo aquí una mano en ataque que está en posición natural, y con esa mano se apoya (…) El balón se le iba, el jugador con la mano hace que ese balón se quede a disposición de él. Voy a anular la jugada y voy a ir con mano de tiro libre

VAR: Ok, Michael.