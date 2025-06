Expresidente de la CONAR asegura que el gol de Comerciantes Unidos ante Alianza Lima "no debió invalidarse"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las repercusiones al gol anulado de Comerciantes Unidos a Alianza Lima no se detienen. Winston Reátegui, expresidente de la CONAR, aseguró que la anotación no debió invalidarse porque el balón "choca involuntariamente" en la mano del futbolista.

"El gol no debió invalidarse. No hablamos de inmediatez, y lo que se observa es un mal gesto técnico del jugador de Comerciantes Unidos", indicó en un primer momento.

"El balón choca involuntariamente en su mano y el balón sigue en juego. Hay que precisar si fue una mano deliberada o no, para mí, no lo fue", complementó en con conversación con Radio Ovación.

No debe considerarse la inmediatez

Por otro lado, indicó que no se debe hablar de inmediatez en la jugada porque lo que se debe establecer es que si hubo mano o no. Además, enfatizó que no se deben comparar jugadas porque ninguna es igual.

"Inmediatez es acto seguido. Esto no puede ser si un equipo tuvo varios toques, como tengo entendido que fue. Ya no podemos hablar de inmediatez. No es el sentido de lo que se quiere. Acá lo que hay que establecer es si la mano fue deliberada o no", dijo al inicio.

"No todas las jugadas son iguales, a veces queremos comparar una jugada con otra. En la jugada de anoche no hubo inmediatez", finalizó.