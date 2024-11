La advertencia de Juan Tévez de Cusco FC: "Vamos a ir a la cancha de Alianza a ganar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Juan Tévez, delantero de Cusco FC, aseguró que el cuadro imperial buscará los tres puntos en juego contra Alianza Lima en Matute, en partido correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto.

El atacante argentino de 37 años evidenció su molestia por las especulaciones que han circulado en los partidos claves en el Torneo Clausura, especialmente los que deciden el campeonato.

"Se puso en duda nuestro rendimiento, se hablaron tantas pavadas. Nosotros vamos a ir a la cancha de Alianza Lima a ganar, no vamos a ir buscar un empate o tirarnos atrás. Vamos a ir a buscar el triunfo. No lo merecemos, nosotros, la gente del club y la familia que terminamos de la mejor manera", señaló a Liga1 Max.

Hay que indicar, que Tévez es uno de los jugadores que puede ser una amenaza para la defensa de Alianza. Marcó 11 goles, lleva 33 partidos y no dio asistencias durante la presente temporada.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Destaca a Paolo Guerrero

“Paolo es un delantero que siempre me gustó. Tiene mucha paciencia con la pelota y la aguanta muy bien. Sinceramente usa muy bien el cuerpo. Ahora no está en la plenitud de antes, pero a mí me encantaba, arrancaba y se iba hasta debajo del arco”, señaló Tévez dejando en claro su admiración por Paolo Guerrero, que lleva cuatro anotaciones con Alianza en 2024.

🎙 Juan Manuel Tévez: "Se puso en duda nuestro rendimiento, se hablaron tantas pavadas. Nosotros vamos a ir a la cancha de #AlianzaLima a ganar, no vamos a ir buscar un empate o tirarnos atrás."#L1Radio



👉 https://t.co/OIZxLRBtwN pic.twitter.com/6eWUpMnL8K — L1 MAX (@L1MAX_) November 2, 2024

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs. Cusco FC por la última fecha del Torneo Clausura 2024?

El partido está programado para el domingo, 3 de noviembre, en el Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute. El recinto tiene una capacidad para 33 938 espectadores aproximadamente.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Cusco FC en vivo por el Torneo Clausura 2024?