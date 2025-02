Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO: ¿a qué hora juegan y por dónde ver el partido por fecha 3 del Torneo Apertura 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Por la recuperación. Alianza Lima recibirá a Juan Pablo II por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El cuadro del 'Pipo' Gorosito está en la obligación de ganar para no desprenderse de los primeros lugares. Y es que, en la fecha 2, perdió ante Alianza Atlético por 3-1, resultado no estaba contemplado en el equipo. Juan Pablo II, en tanto, no la viene pasando bien, ya que perdió los dos primeros encuentros del campeonato.

Alianza Lima vs Juan Pablo II: altas y bajas para la fecha 3 del Torneo Apertura 2025



Alianza Lima contará con su plantel completo para el encuentro ante Juan Pablo II, salvo Paolo Guerrero, quien aún no se recupera de su lesión. El cuadro norteño no tendrá en el equipo a Christian Flores, quien salió expulsado ante Sport Huancayo.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Juan Pablo II en vivo por la fecha 3 del Torneo Apertura 2025?



El encuentro entre Alianza Lima vs Juan Pablo II se jugará este viernes 21 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva (Matute). El recinto tiene capacidad para 33 938 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Juan Pablo II en vivo por el Torneo Apertura 2025?



En Perú, el partido Alianza Lima vs Juan Pablo II comienza a las 8:00 p.m.

En Colombia, el partido Alianza Lima vs Juan Pablo II comienza a las 8:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs Juan Pablo II comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs Juan Pablo II comienza a las 9:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs Juan Pablo II comienza a las 9:00 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs Juan Pablo II comienza a las 10:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs Juan Pablo II comienza a las 10:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs Juan Pablo II comienza a las 10:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs Juan Pablo II comienza a las 10:00 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Lima vs Juan Pablo II comienza a las 10:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs Juan Pablo II comienza a las 7:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Alianza Lima vs Juan Pablo II comienza a las 8:00 p.m.

En España, el partido Alianza Lima vs Juan Pablo II comienza a las 2:00 a.m.

En Francia, el partido Alianza Lima vs Juan Pablo II comienza a las 2:00 a.m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Juan Pablo II en vivo por TV y streaming?



El partido entre Alianza Lima vs Juan Pablo II se podrá ver EN VIVO por TV y streaming a través de L1 Max y L1 Play. También lo podrás escuchar EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Alianza Lima vs Juan Pablo II: alineaciones posibles

Alianza Lima: Viscarra; Enrique, Zambrano, Garcés, Trauco; Castillo, Noriega, Gaibor, Quevedo; Ceppelini y Barcos.

Juan Pablo II: Vega; Cánova, Alfani, Sánchez, Santillán; Flores; Rodríguez, Durán, Rojas, Tizón; Villar.