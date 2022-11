Hernán Barcos, delantero de Alianza, busca el bicampeonato de Liga 1. | Fuente: @ClubALoficial

Alianza Lima se fue con las manos vacías de su visita a Melgar en Arequipa este miércoles por la final de ida de la Liga 1 Betsson 2022.

Este miércoles, Alianza Lima cayó 1-0 ante Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA. Uno de los hombres de ataque del equipo que dirige Guillermo Salas fue Hernán Barcos, quien no estuvo fino de cara al arco rival. Tras el cotejo ante el 'León del Sur', el delantero argentino analizó el desempeño de su conjunto.

"No es el resultado que vinimos a buscar, por ahí nos faltó proponer un poquito más, tener un poco más la pelota, ser más agresivos. Es lo que nos toca, ahora tenemos el sábado en casa y hay que dejar todo para dar vuelta esto", remarcó a Gol Perú el atacante de Alianza.

Alianza confía en remontar a Melgar en Lima

Posteriormente, remarcó que la llave está abierta y que en el Estadio Alejandro Villanueva irán con todo en la búsqueda de un resultado positivo.

"Esto es un partido de 180 minutos, los primeros 90 lo ganaron ellos y toca ir a Matute, hacer nuestra parte", sostuvo el popular 'Pirata'.

En otro momento, Hernán Barcos fue consultado sobre la clara ocasión que tuvo para igualar el marcador. El delantero de Alianza Lima falló a poco del final en Arequipa.

"Fue una jugada linda, el tema de pegarle (al balón) en altura no lo tengo muy claro. Las veces que me ha tocado definir siempre se me ha ido por arriba. Agradecer a la hinchada, siempre nos acompaña", finalizó.

Los 11 del Alianza Lima frente a Melgar

Para este partido, Alianza Lima tuvo una oncena titular conformada por Ángelo Campos; Gino Peruzzi, Pablo Míguez, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Oswaldo Valenzuela, Jairo Concha, Pablo Lavandeira; Aldair Rodríguez, Hernán Barcos.

En tanto, el local salió con Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Leonel Galeano, Paolo Reyna; Horacio Orzán, Alexis Arias, Martín Pérez Guedes; Cristian Bordacahar, Luis Iberico, Bernardo Cuesta.

