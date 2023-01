Alianza Lima debe enfrentar a Municipal por la fecha 2 de la Liga 1 2023 en Matute | Fuente: Liga 1

La Liga 1 Betsson 2023 está pactada para comenzar esta semana con la segunda fecha del Torneo Apertura, después que la primera jornada quedara suspendida ante la situación social que atraviesa el país. No obstante, el balón todavía no tendría todo encaminado para comenzar a rodar de manera oficial en el fútbol peruano.

RPP Noticias pudo conocer que la Policía Nacional del Perú (PNP) no autorizó el plan de seguridad de cuatro de los nueve partidos correspondientes a la segunda fecha de la Liga 1 2023. Entre ellos aparece el cotejo de debut del vigente bicampeón del certamen local, Alianza Lima, que tiene que enfrentar a Deportivo Municipal el sábado 28 de enero en el estadio Alejandro Villanueva.

La negativa de la PNP de darle visto bueno al plan de seguridad presentado por el club que tiene la responsabilidad de la localía se extiende a otros tres partidos, además del Alianza Lima vs. Municipal.

Se trata del Academia Cantolao vs. Sport Boys (fijado para el domingo 29 de enero a las 11:00 a.m. en el Iván Elías Moreno de Villa El Salvador), el Binacional vs. ADT (viernes 27 de enero a las 7:00 p.m. con escenario por confirmar) y Melgar vs. Deportivo Garcilaso (sábado 28 de enero a las 7:00 p.m. en el Monumental UNSA de Arequipa).

Alianza Atlético recibirá a Universitario en Sullana por la fecha 2 de la Liga 1 | Fuente: Universitario

¿Liga 1 a puertas cerradas?

Fueron desaprobados los planes de cuatro partidos de la Liga 1 para esta semana, dos a jugarse en Lima, uno en Arequipa y otro con sin estadio fijado, aunque también con Arequipa como opción en el caso del Binacional vs. ADT.

Vale apuntar que, de acuerdo al oficio remitido, los compromisos mencionados tampoco pueden disputarse a puertas cerradas.

Respecto a los cinco partidos restantes de la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, entre los que aparecen el Alianza Atlético vs. Universitario en Sullana y el Unión Comercio vs. Sporting Cristal en Tarapoto, no tienen alguna observación o impedimento para que puedan disputarse.









