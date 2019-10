Carlos Bustos asumió la dirección técnica de la San Martín en el año 2018. | Fuente: Prensa San Martín

En San Martín no están para nada contentos. En la conferencia posterior a la caída ante Alianza Lima, Carlos Bustos, director técnico del elenco de Santa Anita, criticó los errores arbitrales de Luis Garay en ese partido a tal punto de considerar que la Liga 1 Movistar ha dejado de ser un certamen creíble por este y otros motivos más.

"Los arbitrajes han sido paupérrimos, lo que sucedió en la cancha ha sido de otro reglamento. ¿El arquero puede jugar fue del área con las manos? La jugada no terminó en gol y ni la retrocedió. Jairo Concha viene de una fractura, le meten una plancha impresionante de expulsión al lado del cuarto árbitro y no hubo nada. Eso no tiene nada que ver con el justo triunfo de Alianza Lima, pero desgraciadamente este torneo no es creíble", dijo.

Por otro lado, Carlos Bustos aseguró que se sienten desprotegidos a raíz de la devolución de algunos jugadores de la Selección Peruana Sub 23 a sus respectivos equipos. También, contó que se encuentra a la espera de la resolución de un reclamo presentado hace más de un mes.

"Si hay 26-27 jugadores en un equipo, estos se tienen que quedar hasta el final. Algunos equipos son favorecidos y otros no, me queda clarísimo que hay clubes desprotegidos. Han habido muchísimas malas intenciones desde todos los ángulos en lo que nos ocupa: la Comisión de Justicia no resuelve hace mes y medio un caso que en la Liga 2 solucionó en 5 días", sentenció.