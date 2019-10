Pablo Bengoechea reemplazó a Víctor Reyes en la dirección técnica de Alianza Lima. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Carlos Lora

Pablo Bengoechea fue consultado por el arbitraje de Luis Garay al término de la victoria por 3-2 de Alianza Lima contra San Martín. El estratega uruguayo admitió que hubo reclamos de ambos lados por él y habló sobre la jugada en la que Leao Butrón toca el balón con la mano fuera del área sin recibir siquiera una amonestación.

"Hubo muchas quejas con el arbitraje, aunque intentamos por todos los medios no protestar. La jugada más dudosa fue una en la que participa Leao Butrón fuera del área, pero ahí dio ventaja. Pudo haber pitado la falta, pero decidió en un segundo. Si cobraba mano, no había ningún problema. Si se equivocó a favor nuestro, está mal. Lo que quiero es que los árbitros no se equivoquen", dijo.

Por otra parte, a Pablo Bengoechea le volvieron a preguntar sobre la frase que dijo recientemente en la que da a entender que los arbitrajes están favoreciendo a Universitario. El técnico de Alianza Lima ratificó lo dicho e, incluso, aseguró que ningún entrenador quiere que campeone un equipo que recibe ayuda de los jueces.

"Lo que queremos todos es que salga campeón un equipo que no tenga regalo de los árbitros. En un campeonato siempre hay errores y aciertos. Lo que ha pasado acá es que han habido errores para el mismo, más sencillo imposible. Y si me preguntan por lo mismo, voy a continuar diciendo lo mismo", sentenció.