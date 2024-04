Con Alianza Lima vs. Sport Boys: así se jugará la fecha 12 del Torneo Apertura 2024

Alianza Lima y Sport Boys será el partido que abrirá el telón de la fecha 12 de la Liga 1 Te Apuesto. El equipo blanquiazul llega a esta jornada después de vencer a Atlético Grau en el Estadio Nacional. Con este resultado, se ubica en el tercer lugar detrás de Universitario de Deportes y Sporting Cristal.

En esta fecha, Universitario de Deportes jugará de visitante ante Unión Comercio en búsqueda de mantenerse en la cima del Apertura, mientras Sporting Cristal recibirá a Cusco FC con el apoyo de sus hinchas en el estadio Alberto Gallardo.

El cuadro que dirige el brasieño Enderson Moreira continúa siendo el equipo más goleador en lo que lleva el certamen, pese que desde hace fechas perdió a su goleador, el uruguayo Martín Cauteruccio, que se recupera de una inflamación hepática.

Por sun parte, César Vallejo de Paolo Guerrero busca alargar su regreso al triunfo cuando visite a ADT, que se hace fuerte en Tarma. El 'Depredador' sumó su tercer gol con el cuadro 'poeta'.

También medirán fuerzas Cienciano vs Deportivo Garcilaso, Los Chankas vs Sport Huancayo, Mannucci vs UTC, Atlético Grau vs Melgar y Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Así se jugará la fecha 12 de la Liga 1 Te Apuesto

Jueves 18 de abril

8:00 pm. ► Alianza Lima vs Sport Boys ► Estadio Nacional | Liga1 Max





Viernes 19 de abril



3:00 pm. ► Unión Comercio vs Universitario ► Estadio Carlos Vidaurre | Liga 1 Max

8:00 pm. ► Cienciano vs Deportivo Garcilaso ► Estadio Garcilaso de la Vega | Liga1 Max





Sábado 20 de abril

1:00 pm. ► Los Chankas vs Sport Huancayo ► Los Chankas | Liga1 Max

3:30 pm. ► Mannucci vs UTC ► Estadio Mansiche | Liga1 Max

3:30 pm. ► ADT vs César Vallejo ► Estadio Unión Tarma | Liga 1 Max





Domingo 21 de abril

11:00 am. ► Sporting Cristal vs Cusco FC ► Estadio Alberto Gallardo | Liga1 Max

2:30 pm. ► Atlético Grau vs Melgar ► Estadio Campeones del 36 | Liga1 Max





Lunes 22 de abril

3:00 pm. ► Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético ► Por confirmar | Liga1 Max