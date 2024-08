“No puedo hablar, porque a mí sí me suspenden”: la polémica frase de Ángelo Campos antes del Alianza Lima vs. Sporting Cristal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima necesita el triunfo ante Sporting Cristal para poder volver a la cima del Torneo Clausura, que ahora le pertenece a Universitario tras su victoria sobre Deportivo Garcilaso.

Los jugadores de Alianza hablaron tras los entrenamientos del viernes, aunque el que se llevó todos los focos fue el arquero Ángelo Campos.

Tras la consulta de la prensa, se disculpó por no hablar en extenso con una polémica frase. "No puedo hablar, porque a mí sí me suspenden", comentó.

Esta declaración sucede tras la determinación de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que suspendió a jugadores de Universitario y Melgar por la pelea en Arequipa.

Sancionados en Universitario y Melgar

Con tres fechas de suspensión fueron sancionados los futbolistas Brian Blando, Pablo Lavandeira y Jefferson Cáceres el cuadro arequipeño, mientras por el lado de Universitario de Deportes, tres de sus jugadores recibieron tres jornadas de sanción: Aamet Calderón, Yuriel Celi y Jorge Murrugarra. Además, Alex Valera recibió cuatro, en tanto que Aldo Corzo dos.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Sporting Cristal en vivo, por el Torneo Clausura 2024?

El partido está programado para el sábado 17 de agosto en el Estadio Nacional. El recinto tiene una capacidad para 43,781 espectadores.

