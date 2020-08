Sporting Cristal llega a este encuentro luego de golear por 4-1 a Alianza Lima. | Fuente: Facebook Sporting Cristal

Después de golear por 4-1 a Sport Boys en la reanudación de la Liga 1, en Sporting Cristal la atención está centrada en el partido de este martes ante Alianza Lima por la feha 8 del Torneo Apertura y para ello el técnico rimense Roberto Mosquera alista su mejor oncena para el encuentro en el Estadio Nacional.

Según pudo conocer RPP Noticias, Sporting Cristal solo presentará un cambio en su once titular para el duelo ante Alianza Lima. Y es que por motivos de salud, el arquero Patricio Álvarez, que había iniciado ante Sport Boys, no será de la partida y su lugar en el campo será tomado por Renato Solís. De ahí en adelante, será el mismo once que jugó ante los rosados y va de la siguiente manera: Renato Solís; Renzo Revoredo, Omar Merlo, Gianfranco Chávez, Nilson Loyola; Martín Távara, Horacio Calcaterra; Christofer Gonzales; Jhon Marchán, Washington Corozo y Emanuel Herrera.

Por otro lado, las pruebas rápidas en La Florida a las que fueron sometidos los jugadores de Sporting Cristal y cuerpo técnico arrojaron negativo y de esta manera, todos quedaron aptos para el encuentro de mañana martes 25 en el Estadio Nacional ante Alianza Lima desde las 2:15 pm (transmisión de RPP Noticias / 89.7 FM).