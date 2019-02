Miguel Ángel Russo, técnico de Alianza Lima. | Fuente: RPP Noticias

A cuatros días del partido, el entrenador de Alianza Lima, Miguel Ángel Russo, le bajó las revoluciones al enfrentamiento ante Sporting Cristal, válido por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1.

El entrenador argentino considera que este choque no es una “revancha” debido a los triunfos de Sporting Cristal en la pasada temporada. “Son situaciones diferentes, revancha no hay porque lo que pasó hay que volver todo al mismo lugar para que sea una revancha. Esto comienza, miramos adelante, no miramos hacia atrás”, señaló Russo en conferencia de prensa.

En otro momento, Russo se refirió al entrenador celeste Claudio Vivas, quien destacó su trayectoria y trabajo en el cuadro blanquiazul. “Agradezco el respeto de Claudio Vivas, sólo espero que el Domingo no le vaya bien contra nosotros", agregó.

Al igual que el entrenador de Melgar, Jorge Pautasso, el estratega blanquiazul considera que es poco el tiempo de recuperación entre los partidos del torneo local. "Considero que debe haber flexibilidad en la programación. No es lo ideal jugar domingo y luego un martes”, sostuvo.

Alianza Lima visitará a Sporting Cristal en el Estadio Nacional por la segunda fecha del certamen. La cita será a partir de las 4:00 p.m.