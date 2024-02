Cecilio Waterman, de la incertidumbre de su fichaje a ser la carta de gol de Alianza Lima de cara al clásico

Su nombre generó debate entre los hinchas de Alianza Lima al confirmarse su fichaje. De alguna forma, en Matute se esperaba al mismísimo Paolo Guerrero y no a este atacante para reforzar al plantel que ahora dirige el colombiano Alejandro Restrepo. Sin embargo, el centrodelantero elegido fue Cecilio Waterman. A priori, el delantero panameño de 32 años no contaba con el cartel necesario, pero eso pasó a segundo plano en este arranque de temporada. Un inicio alentador que, de momento, convence al exigente seguidor del equipo blanquiazul.

Después de unos amistosos sin destacar, Waterman silenció a sus detractores tras ser figura en las dos primeras fechas de la Liga 1 2024. El técnico Restrepo lo reafirmó como titular ante César Vallejo en compañía de Hernán Barcos, que ha sido el goleador de Alianza en los últimos tres años. El ex Cobresal logró ser clave en el compromiso ante los 'poetas'. Su presencia fue una preocupación constante para la defensa trujillana en el Estadio Nacional.

Frente al equipo de Roberto Mosquera, el colectivo de Alianza trabajó de gran manera en el arranque del Apertura. Está lejos de cómo terminó el año pasado. Ahora la intensidad es parte de su libreto con nuevos personajes que encontraron sintonía como Waterman, que tuvo un rol estelar en la remontada que se dio en la complementaria. Siempre hizo un trabajo sacrificado. En lo físico, impecable. El primero en tapar los avances del rival. Y cuando más lo necesitaba su equipo, dijo presente en el área del arquero José Carvallo que sufrió con el potente cabezazo del '30' de Alianza. Los aplausos de la hinchada blanquiazul no tardaron en llegar. Un mea culpa que era necesario.

En su segunda presentación en Liga 1, Waterman nuevamente fue titular. Una apuesta de Restrepo que dio frutos. En la calurosa Sullana, no paró de correr y anotó con una buena definición en un momento caliente del compromiso. El heredero de Luis 'Pana' Tejada sumó una buena presentación que no pasó desapercibida por el portal de Sofascore, que con un puntaje de 7.4 lo consideró como el segundo mejor jugador de Alianza, solo por debajo de Sebastián Rodríguez. Este buen momento se cimentó con un arduo trabajo desde sus primeros años en el fútbol.

RPP en YouTubeDeportes La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Waterman pone el 1-0 para Alianza Lima en Sullana | Fuente: Liga 1 Max

Descentralizado La palabra del periodista Hunberto Cornejo del diario La Prensa.

Elogios desde Panamá y alegría por Waterman en Perú

El éxito no siempre brilló para el también atacante de la Selección de Panamá. Y es que su vida estuvo marcada por la pobreza y la ausencia de su madre cuando solo era un niño en medio de una crisis familiar. "Mi mamá me abandonó cuando era chico. La busqué por muchos años y hace dos o tres recién la conocí, pero no volvimos a hablar", recordó Waterman hace unos años en una entrevista con La Tercera de Chile.

Sin duda, como muchos casos de jugadores, el fútbol fue un motor para salvarlo de la pobreza. El periodista panameño Humberto Cornejo del diario La Prensa contó sobre los inicios de su compatriota y su buen ingreso en Alianza.

"Cuenta con una trayectoria interesante, de muy joven se fue a jugar Uruguay con el club Fénix. De ahí, después de mucho tiempo saltó a Plaza Colonia, ahí destacó y fue a jugar a Chile. Es un tipo que muy trabajador. Creo que tiene las herramientas necesarias para triunfar en el fútbol peruano y con Alianza, no me cabe duda de eso. Tiene 32 años, llega con la madurez y la experiencia necesaria para lidiar con este tema de las exigencias, las presiones que tiene y que conlleva jugar por un equipo grande, que siempre mira lo más alto", señaló.

Cornejo, además, se mostró satisfecho porque pese a una serie de críticas, Waterman se ganó el cariño de los hinchas victorianos. "También entiendo que al principio su contratación puede ser que no haya gustado o es que no lo conocían, pero no tengan duda de que Alianza tiene un guerrero en la cancha, un jugador que cuenta con las herramientas para hacer su trabajo, para hacer goles. Ya lo demostró en las primeras fechas, anotando de cabeza inclusive. Entonces, es un jugador versátil, sabe resolver dentro del área, se crea sus jugadas", agregó.

En Panamá confían que Waterman sea pieza clave en Alianza Lima de cara a un buen papel en la Copa Libertadores y el objetivo de alzar el título de la Liga 1.

Cecilio Waterman pone el 1-1 de Alianza Lima ante Vallejo en el Nacional. | Fuente: L1Max