Hernán Barcos | Fuente: Liga 1

Este miércoles Alianza Lima se medirá ante Universitario de Deportes por la fecha 7 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson en el Estadio Nacional y, por su parte, Marko Ciurlizza, exfutbolista de ambos cuadros, dio sus impresiones sobre ese importante encuentro.

"Con el corazón yo diría que gana Alianza Lima mañana, pero creo que es un clásico con dos equipos que tienen argumentos para quedarse con los tres puntos, será un buen partido", indicó el ex campeón 'blanquiazul' y 'crema' en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, Ciurlizza afirmó cuáles serían los puntos altos de cada cuadro: "Alianza Lima creo que viene mejor en el campeonato, sobre todo defensivamente, pero Universitario de 3/4 de la cancha para adelante tiene jugadores que son cargosos e importantes para hacer daño".

Por otro lado, el exfutbolista también resaltó el aporte del 'Pirata' como figura del equipo íntimo: "Me atrevería a decir que Alianza Lima no tenía un 9 como Hernán Barcos, de esas características, desde Flavio Maestri, sin desmerecer a quienes vinieron después. Barcos no solo da gol, también parece un 10, da asistencias y ayuda a la volante".

Canales que transmitirán EN VIVO el Universitario vs Alianza Lima

El choque entre los clásicos rivales será este miércoles 18 de agosto a partir de las 7:30 pm (hora peruana) en el Estadio Nacional. El último encuentro entre ambos sucedió el 8 de marzo del 2020 en un partido que tuvo como ganador al cuadro merengue por 2-0 en el Estadio Monumental.

El clásico peruano EN DIRECTO será transmitido por la señal Gol Perú, canal 14 de Movistar. También sintoniza los 89.7 de la FM para escuchar la trasmisión de RPP Noticias. EL minuto a minuto lo tendrás en la web de RPP.pe

NUESTROS PODCAST

90% de pacientes en UCI no tenían ninguna vacuna

La Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (SOPEMI) advirtió que el 90% de las personas que llegan a UCI por coronavirus no habían recibido ninguna dosis de la vacuna contra la Covid-19. El Dr. Elmer Huerta nos brinda más detalles y explica por qué es tan importante ser vacunados.