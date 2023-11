"Ninguno va a especular": Nolberto Solano y su análisis en la previa del Alianza Lima vs. Universitario

Audios:

08 Nov 2023 - 01:52 Nolberto Solano conversó este miércoles con RPP Noticias a pocas horas de que se lleve a cabo el clásico del fútbol peruano por la final de la Liga 1 Betsson 2023, que se jugará en el estadio Alejandro Villanueva a las 8:00 p.m. "Este es un partido de mucho nerviosismo de ambos lados, pero Alianza siente la responsabilidad mayor porque tiene todo el empuje de la gente. Particularmente yo siempre me he sentido local, me daba ese empujón para jugar", mencionó el popular 'Ñol', quien se coronó campeón nacional con la 'U' luego de ganarle a Alianza Lima en el año 2009. Escuchar 01:52

08 Nov 2023 - 02:55 El exseleccionado nacional consideró además que ninguno de los dos equipos saldrá a la cancha a especular y tratarán de buscar el triunfo dentro de los noventa minutos de juego. "No creo que ninguno vaya a especular, porque en el fútbol no se puede especular. En el fútbol hay que ir a buscarlo, pero con inteligencia. No te vas a desesperar e irte con todo y dejarte (meter gol). Cuando tengas oportunidad de atacar, tienes que atacar porque o si no es difícil", sostuvo en el programa Fútbol como Cancha. Escuchar 02:55

08 Nov 2023 - 01:48 Consultado sobre la designación del árbitro principal para este tipo de partidos, Solano dijo lo siguiente: "Particularmente, yo creo que es lo último en lo que el futbolista está pensando. El futbolista tiene que enfocarse en lo más importante: la final, hacer bien las cosas y hacer lo que su equipo requiera. No se puede estar hablando de lo externo, lo más importante es que la gente disfrute de un gran partido", refirió. Escuchar 01:48