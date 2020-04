Jean Deza en la mira de Waldir Sáenz. | Fuente: Movistar Deportes - Alianza Lima

El goleador histórico de Alianza Lima, Waldir Sáenz, no dudó en criticar al delantero Jean Deza que debido a su comportamiento fuera de las canchas fue suspendido por la dirigencia blanquiazul.

'Wally' indicó que el problema no es de Alianza Lima, sino es un tema personal de Deza. “Jean Deza estuvo en Alianza, se tuvo que ir a otro lado y el club le dio nuevamente la oportunidad de hacer historia y con un equipo mucho mejor de cuando estuvo en todos los sentidos. No aprovecharlo ya no es problema de Alianza, sino de él", señaló.

Adermás, Sáenz espera que la cuarentena por el coronavirus haya hecho reflexionar a Deza. "Ojalá que esta cuarentena le haya hecho reflexionar a Jean Deza, por su bien y el de su familia. Es un jugador extraordinario”, sostuvo.



De otro lado, el exjugador de la Selecciòn Peruana sostuvo que el ruuguayo Pablo Bengoechea se fue de Alianza Lima por la puerta grande. “Pablo Bengoechea se fue de Alianza Lima por la puerta grande. No hubiese dejado que se vaya, pero fue su decisión. Los malos entendidos se solucionan hablando. como hincha le agradezco por lo que hizo. Hay jugadores en Alianza que se equivocaron. Creo que algunos no saben cuál es la magnitud de vestir la camiseta de ese club. Cuando pasen su etapa de futbolistas se darán cuenta de dónde han estado y lo que no aprovecharon”, culminó.