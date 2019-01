Wilder Cartagena sabe que no se equivocó cuando optó por seguir su carrera en Alianza Lima. En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, el mediocampista de 24 años se refirió al mal cierre de 2018 que tuvo con los Tiburones Rojos de Veracruz y cómo eso lo llevó a mirar con buenos ojos la posibilidad de fichar con el elenco íntimo, decisión que él la consideró como acertada.

"Prácticamente no tuve continuidad en los últimos 3 partidos de la temporada pasada, pues venía jugando todos y por unos detalles que pasaron no pude sumar minutos en ellos. Eso afectó unas cosas que tenía para mí pero ya pasó, ahora he tomado una decisión acertada al venir a Alianza Lima", indicó Cartagena.

Por otra parte, Wilder Cartagena habló sobre lo que significa para él la vuelta a Alianza Lima y manifestó que es totalmente consciente de la expectativa que tiene la gente sobre él por su reciente paso por México y la selección.

"Volver a Alianza Lima siempre le genera felicidad a uno, pero estar aquí me produce mucho más responsabilidad. Sé que la gente espera mucho de mí por el Mundial y ahora que he estado en México. Uno crece cada año en lo futbolístico y he tenido muchas experiencias, así que solo queda demostrar las cosas en el campo", sentenció.