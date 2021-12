Wilmer Aguirre: "Mi idea era salir campeón y retirarme, pero cambié de decisión y quiero seguir jugando" | Fuente: Alianza Lima

El último domingo Alianza Lima se consagró campeón de la Liga 1 Betsson 2021 y, por su parte, Wilmer Aguirre, delantero del cuadro victoriano se refirió a este importante triunfo y sus planes a futuro.

"Cuando se acabó el partido se vinieron muchas imágenes a la mente. Empecé el año poniéndome en forma por mi cuenta, ilusionado con poder regresar a Alianza Lima, siempre recuerdo eso y todo lo que hice para llegar a esto", indicó Aguirre en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, también fue consultado sobre la posibilidad de que se retire: "Al principio la idea era jugar este último año, salir campeón y retirarme. Pero en el transcurso de los meses y cómo he ido jugando, cambié de decisión. Ahora no pienso en el retiro. Quiero seguir jugando, me siento como si fuera un joven".

En tal sentido, el 'Zorrito' agregó: "El día que yo empiece a perder mi velocidad será cuando empiece a pensar en retirarme. Ahora no he perdido eso, me dan ganas de seguir jugando. Yo quiero seguir en Alianza Lima, me quiero retirar ahí no sé cuántos años más pero quiero quedarme".

Por último, el delantero indicó: "Si no renuevo con Alianza Lima, creo que seguiría jugando. Todavía me siento con motor como nuevo y jugaré hasta que mi cuerpo me lo diga".