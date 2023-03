Wilmer Aguirre jugará en la Liga 1 2023 con Deportivo Garcilaso | Fuente: Liga 1

Al borde de la ‘base 4’, seguirá vigente en la máxima categoría del fútbol peruano. Wilmer Aguirre continuará en actividad al ser anunciado como refuerzo del Deportivo Garcilaso antes del cierre del libro de pases de la Liga 1 Betsson.

El delantero de 39 años puso su firma por el conjunto cusqueño tras su salida de Alianza Lima, elenco con el cual ganó el bicampeonato en la Liga 1.

“Llegar al Cusco no estaba en los planes. Es una nueva oportunidad y un nuevo reto. Si bien es cierto, por la edad estaba en duda si retirarme o continuar, creo que mis ganas me permitieron seguir. Me siento bien y preparado, así que venir a Cusco será algo bonito y quiero dejar una historia acá”, contó en entrevista con ‘Movistar Deportes’.

Wilmer Aguirre anotó 9 goles en Alianza Lima entre 2021 y 2022 | Fuente: Liga 1

‘Zorrito’ Aguirre y el retiro en Alianza Lima

Pasaron siete años para que Wilmer Aguirre retorne a las filas de Alianza Lima en 2021, en un momento donde persistía la incertidumbre sobre cuál sería la competición que afrontaría. El ‘Zorrito’ fue parte del plantel que obtuvo el bicampeonato de la Liga 1 y alcanzó a marcar 9 tantos. Así, el delantero consideró poner punto final a su carrera en el club de La Victoria, pero reveló que no hubo acuerdo.

“La idea era retirarme en Alianza, ese era mi sueño. Lastimosamente, no hubo esa intención de ellos de poder contar conmigo. Es parte del fútbol. La verdad es que se habló mucho. Si bien es cierto que me voy muy dolido con la forma en la cual se me trató en Alianza, pero esto es fútbol y estoy con muchas más ganas de continuar”, detalló.

Ayacucho FC (2019) fue el último equipo con localía en ciudad de altura en la carrera de Wilmer Aguirre | Fuente: Deportivo Garcilaso

Garcilaso, líder en la Liga 1

Wilmer Aguirre llegó al Deportivo Garcilaso, equipo que marcha en el primer puesto de la Liga 1 Betsson 2023 tras cinco partidos, donde registra cuatro victorias y un empate. El ‘Zorrito’ recalcó que apunta a ser protagonista con el conjunto del Cusco.

“Quiero retirarme bien, jugar la mayor cantidad de partidos, llevar a este equipo a una copa internacional o por qué no buscar el título. Uno viene con muchas ganas. Si me toca estar dentro del campo, bienvenido sea y, si no, apoyar y aportar para que el equipo siempre vaya para adelante”, remarcó el 'Zorrito'.





