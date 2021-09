Wilmer Aguirre | Fuente: Liga 1

Este sábado Alianza Lima venció por 3-1 a Alianza Atlético con goles de Wilmer Aguirre, Jefferson Farfán y Arley Rodríguez por la fecha 13 de la Fase 2. Por su parte, el 'Zorrito' Aguirre habló de su anotación y la actualidad del equipo.

"Es lo que yo venía buscando, tener ritmo de juego, minutos. Hoy se me dio jugar de titular, creo que lo hice de la mejor manera, estoy contento por el triunfo y por haber marcado otra vez", indicó Aguirre en diálogo con GOL Perú.



En tanto a si su anotación se pareció a uno de los que anotó ante Estudiantes de La Plata en el 2010, Aguirre precisó: "Algo así, por pelear se parece al segundo gol. Estoy feliz de marcar siempre. Tengo muchos objetivos con Alianza Lima y ojalá que se puedan cumplir".

Asimismo, Wilmer Aguirre también habló de cómo pasa su actualidad en el equipo íntimo: "Me siento bien, cada vez me voy sintiendo mejor. Uno siempre quiere minutos, algunas lesiones me jugaron en contra pero hoy me siento de la mejor manera y con los minutos que el profesor me da voy agarrando más confianza y con el gol estoy para pelear".

Alianza Lima líder en la Fase 2:

En tanto al buen momento del equipo, el 'Zorrito' precisó: "Creo que pasa por el buen grupo que somos, por la mentalidad que tenemos. Al inicio tuvimos el tema de segunda y de pronto en primera, eso se nos complicó pero ahora estamos en lo que nos propusimos que es no perder ningún punto".





