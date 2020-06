Mario Salas entrenador de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

A través de sus redes sociales, Alianza Lima recibió afectuosamente al entrenador chileno Mario Salas que llegó este jueves al Perú en medio de la crisis del nuevo coronavirus.

"¡Nuestro DT, Mario Salas, ya está en Perú!", señaló Alianza Lima en sus redes sociales sobre el arribo de Mario Salas, que trabaja a distancia con sus jugadores desde hace varias semanas.

El club blanquiazul indicó que el exentrenador de Colo Colo de Chile ya se encuentra en un hotel de la capital para cumplir la cuarentena dictada por el gobierno en medio de la COVID-19.

"El entrenador pasó los controles médicos y ya se encuentra en aislamiento en un hotel de Lima", agregó el cuadro blanquiazul.

Salas fichó por Alianza Lima el pasado 2 de abril y será su segunda experiencia en el fútbol peruano tras sacar campeón a Sporting Cristal.

Mario Salas arribó acompañado su comando técnico: Rodrigo Guerrero (Asistente Técnico), Oswaldo Alegría (Preparador Físico), Javier Rodriguez (Arqueros) y José Mena (Psicólogo).

"Estamos viendo, también es una cuestión legal por cuándo se abre el libro de pases y conversar con los jugadores, si es que se va a ampliar o no sus contratos, cuestiones también administrativas que todavía no están claras. Luego de hacer esas evaluaciones sería ver si traer o no a alguien. Todavía estamos viendo", declaró Salas días antes de viajar de Chile a Perú.