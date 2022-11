Yordi Vílchez | Fuente: Alianza Lima

El último sábado, Alianza Lima se consagró bicampeón del fútbol peruano y, entre una de las piezas fundamentales en el esquema de Guillermo 'Chicho' Salas, se encuentra el defensor peruano Yordi Vílchez. Por su parte, el jugador se refirió a su continuidad con el conjunto blanquiazul para la siguiente temporada.

"La final en Matute fue una noche espectacular para el hincha, para nosotros, para nuestra familia que siempre está ahí. Fuimos de menos a más siempre, humildes, siempre trabajando y al final el fútbol nos dio nuestra revancha y pudimos salir bicampeones", indicó Vílchez en diálogo con GOL Perú.

En tanto al autogol que metió en la final de ida y la anotación que tuvo en la final de vuelta, Vílchez precisó: "Después del partido me sentí un poco triste y molesto pero lo mejor fue que tuve el apoyo de los compañeros, de la familia, de la hinchada blanquiazul, querían que tenga mi revancha y gracias a Dios así fue".

Sobre su renovación, Yordi Vílchez sostuvo: "José Bellina fue el que apostó por mí junto a Aparicio y yo sentía que tenía que retribuir esa confianza, tenía que hacerlo por todos los que me respaldaban, me daban el apoyo y no he defraudado. "Renové por dos temporadas más. En el partido con Binacional renové, siempre dije que solo era cuestión de ponerse de acuerdo y lo firmamos rapidito".

Yordi Vílchez sobre la Selección Peruana:

Por último, el defensor peruano se refirió a la posibilidad de que alguna vez sea convocado por Juan Reynoso: "Soy consciente de la competencia que hay, los que están ahora están afuera. Yo seguiré trabajando hasta que me toque la oportunidad. Obviamente me hubiese gustado pero me queda que tengo que seguir trabajando y si tengo que trabajar un poco más lo voy a hacer".