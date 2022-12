Yordi Vílchez | Fuente: Alianza Lima

Este jueves Yordi Vílchez, defensor del club Alianza Lima, conversó con RPP Noticias y se refirió a sus expectativas para la temporada 2023 en la que disputará tanto la Liga 1 local como la Copa Libertadores.

"Vamos por el tricampeonato y por hacer una buena Copa Libertadores. No se puede elegir uno u otro", indicó el futbolista de 27 años en diálogo con Fútbol Como Cancha.

Asimismo, Vílchez, bicampeón con Alianza Lima, agregó: "Personalmente creo que hice un buen trabajo esta temporada y eso ayudó a cumplir los objetivos”.

En tanto a la importancia de Jefferson Farfán, pese a no tener mucha continuidad, agregó: "Jefferson Farfán influyó muchísimo para obtener el bicampeonato. Mucha gente cree que porque alguien no juega, no suma. Siempre nos ayudó aconsejándonos".

Por último, Vílchez indicó que presenta una leve lesión: "Ahora mismo estoy lesionado, no estoy entrenando junto al resto del equipo. Tengo una pequeña fisura en el peroné y esperemos poder llegar a la presentación".

Tarde Blanquiazul:

Según pudo conocer RPP Deportes, los clubes del fútbol peruano ya han obtenido las garantías para poder realizar sus partidos de presentación. En tal sentido, Alianza Lima tiene planificada la 'Tarde Blanquiazul' para el domingo 8 de enero. Las entradas todavía no han salido a la venta.