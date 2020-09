Binacional enfrentará a Atlético Universidad. | Fuente: Liga 1

Alianza Universidad vs. Binacional se enfrentan este viernes 11 de setiembre en el estadio Alberto Gallardo. El partido de la fecha 11 de la Liga 1 Movistar se disputará an partir de las 11:00 a.m. (hora peruana). La transmisión llegará por Gol Perú y todos los detalles del encuentro lo encontrarás en la página web RPP.pe.



Este partido marcará el retorno en el banquillo de Javier Arce, que reemplazó a Flabio Torres, que dejó el cargo de director técnico debido que los resultados no estuvieron de su lado.



“Esta es una historia nueva, hemos limado todas las asperezas con la dirigencia”, declaró Arce, ganador del Torneo Apertura 2019.

Alianza Universidad vs Binacional EN DIRECTO, alineciones confirmadas:

Binacional: Sotillo; Fajardo, Fernández, Reyes, Leudo; Tello, Labrín, Polar, Deza, Arango y Gularte.

Alianza Universidad: Morales; Cánova, Gambetta, Moyano, Bashi; Morales, Gómez, Maidana, Encinas, Rengifo y Pacheco.