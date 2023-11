"No fue el año deseado": Andrés Andrade se despide de Alianza Lima

El colombiano Andrés ‘El Rifle’ Andrade confirmó su salida de Alianza Lima a través de una publicación en sus redes sociales.

“Con esta foto me quedo. Porque a esto vine. Poner el escudo en alto a nivel internacional. Pero lastimosamente por mi lesión no se pudo cumplir los objetivos y no fue el año deseado”, señaló en su cuenta de Instagram.

“Pero siempre Dios tiene un gran propósito con sus guerreros”, señaló el extranjero. “Muchas gracias Alianza Lima”.

Una lesión lo mantuvo fuera

El exdirector técnico Mauricio Larriera no pudo contar con Andrade debido a su operación de la rodilla.

“Es una cirugía de seis a siete meses de recuperación. Estaría (en condiciones de tener competencia oficial) para el otro torneo, todavía”, señaló Andrade en septiembre, donde aún confiaba en recuperarse y poder seguir con el club.

“Hay que esperar (la renovación) con el tiempo. Igual, ese tema lo pueden hablar con los directivos, yo solamente quiero recuperarme. Yo sí me veo -hasta ahora- que sigo en el club, pero vamos a ver cómo va en el camino”, agregó.

Andrade tuvo un buen arranque en sus primeros meses con Alianza. Disputó 16 partidos y anotó dos goles, pero una dura lesión lo alejó del once principal del subcampeón nacional. Su último partido con el club blanquiazul sucedió el 16 de julio en la derrota ante Sport Boys.

Alianza Lima lo despide

Minutos después de la publicación, las redes sociales del club lo despidieron.

"Gracias por tu entrega y esfuerzo. ¡Muchos éxitos en tus próximos proyectos!", se lee.

¡'𝗥𝗜𝗙𝗟𝗘'!💙



Gracias por tu entrega y esfuerzo. 👏🏾



¡Muchos éxitos en tus próximos proyectos! 💪🏾#ConAlianzaSiempre pic.twitter.com/45evXIOJGC — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) November 30, 2023

