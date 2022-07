Ángel Cayetano jugó la Copa Libertadores con Universitario de Deportes. | Fuente: @cayetano_angel05

No sigue más como jugador crema. Universitario anunció el jueves la salida del volante uruguayo Ángel Cayetano, quien tenía contrato por toda la temporada 2022 de Liga 1.

Ángel Cayetano llegó a Universitario de Deportes de la mano de Gregorio Pérez. Tras su confirmada marcha, el exfutbolista del Cerro Largo usó sus redes sociales para despedirse de todo el pueblo crema. Vía Instagram, el mediocampista dejó un emotivo mensaje.

"Bueno, no me gustan las despedidas, pero es momento de dar gracias a mi familia por apoyarme siempre. Gracias a mis compañeros porque en momentos adversos se dio la cara para ir al frente", dijo el ahora exjugador de Universitario.

El mensaje de Ángel Cayetano para Universitario

En otro momento, resumió lo que fue su paso por el elenco de Ate, en el que también jugó en el puesto de zaguero central en algunas jornadas.

"Una experiencia hermosa, fue un camino duro en donde no se dieron los resultados esperados, pero como no siempre es el resultado si no con la fe y la esperanza con que se afronta las cosas, dando la cara y yendo al frente", dijo.

Por último, Ángel Cayetano dio muestras de agradecimiento a hinchas y trabajadores de Universitario de Deportes. Se va sin títulos del club de Odriozola.

"Gracias al club mas grande del Perú por dejarme pelear y representar a la institución. Gracias a toda la gente que trabaja en el club. Son muy especiales. ¡¡Y dale 'U!'! Gracias", finalizó.

Cayetano se va de Universitario junto a otro volante

'Caye' no es el único que salió del primer equipo crema. Armando Alfageme se marchó en condición de cedido y su destino estaría entre UTC y ADT.

"Habló conmigo que se va porque necesita minutos, yo fui claro con él y él lo entendió de la mejor manera. Tenemos que darle al plantel la mejor calidad", comentó el director técnico Carlos Compagnucci en conferencia de prensa.

NUESTROS PODCAST

¿Qué es la prosopagnosia, la enfermedad que padece Brad Pitt y qué la ocasiona?

El actor Brad Pitt confesó que se ha convertido en una persona retraída debido a que sufre una enfermedad neurológica que afecta a la capacidad de una persona para reconocer a las personas que ha conocido antes, se trata de la prosopagnosia. En esta edición el doctor Elmer Huerta nos cuenta cómo se trata esta enfermedad.