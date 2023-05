Ángel Comizzo: "Ese club tan grande no merecía la ayuda del línea para poder voltearnos el partido"

Los errores arbitrales, constantes en la Liga 1 Betsson, han generado un grado mayor de controversia durante las últimas jornadas del Torneo Apertura. No fue la excepción en la reciente presentación de Alianza Lima -que derrotó por 2-1 a Deportivo Municipal, provocando la molestia de Ángel Comizzo, entrenador de la ‘Academia’.

"Debería haber una manera, buscar una forma, en este caso la Federación o los responsables de los árbitros para tratar de que se capaciten mejor y colaborar para que no siga ensuciando nuestro fútbol. Cuando digo nuestro fútbol es porque yo también me siento identificado con esta liga, no es que yo llegué ayer aquí, yo llegué hace diez años a este país. Deberían seleccionar minuciosamente los árbitros para ciertos y determinados partidos porque hay equipos que se están jugando muchas cosas", dijo el técnico argentino en ‘TV Perú’.

Deportivo Municipal vencía en Matute. Alianza Lima logró empatar por intermedio de Carlos Zambrano y fue el zaguero el que concretó su doblete para firmar la remontada. Antes del segundo tanto, el ‘Kaiser’ recibió la pelota de parte de Hernán Barcos, quien se encontraba en posición adelantada.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Alianza Lima tiene una ventaja de 8 puntos como líder de la Liga 1 BetssonFuente: Alianza Lima

Ángel Comizzo y la derrota ante Alianza Lima

El fuera de lugar de Hernán Barcos no fue advertido por el juez asistente Víctor Ráez, quien tras dicha acción no fue programado por la Comisión Nacional de Árbitros para dirigir en la fecha 16 de la Liga 1 Betsson.

"A nosotros nos ha ocurrido algo muy complicado este fin de semana, donde nos han dejado con las manos vacías porque un línea no marca un fuera de juego demasiado evidente. Primero una ocasión que no fue falta y un offside muy claro. Ese club (Alianza Lima) tan grande no merecía la ayuda del línea como para poder voltearnos el partido”, señaló Ángel Comizzo.

"Yo no dudo de la honestidad de los árbitros, no pongo en tela de juicio eso. Cuando me enojo es porque creo que deberían capacitarse mejor, me imagino que debe ser por un tema económico que no se hace, pero no puede existir que haya un línea de la ciudad del equipo que es local y el cuarto árbitro de la misma manera. No digo que haya, pero podría haber partidismo y eso no está bueno", apuntó el entrenador edil.

Tras su paso por Universitario, Ángel Comizzo llegó al Deportivo MunicipalFuente: Liga 1

Municipal en la Liga 1

Ángel Comizzo, campeón nacional con Universitario en 2013 y también con paso por César Vallejo, llegó a la dirección técnica de Deportivo Municipal para esta temporada, donde el elenco de la ‘Franja’ ha tenido que lidiar con una crisis económica producto de las divisiones en su directiva.

"El hincha de 'Muni' está muy identificado con este grupo de jugadores. Ya que en este periodo los que han cumplido son ellos mismos. Están fuertes, pero con muchas necesidades", dijo el técnico.

El Municipal de Comizzo marcha en la undécima casilla del Torneo Apertura. El domingo enfrentará en Villa El Salvador a Sport Huancayo, apuntando a volver al triunfo en la Liga 1 Betsson después de dos derrotas.

NUESTROS PODCASTS

Muerte cruzada en Ecuador

Un día después de que se iniciara un juicio político en su contra, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió por decreto la Asamblea Nacional y convocó a elecciones generales. En el siguiente informe te explicamos qué es la denominada "muerte cruzada" y qué pasa ahora.