Ayacucho FC se mide a Alianza Atlético por la jornada 12 del Clausura 2022 de Liga 1 Betsson. | Fuente: @LigaFutProf

Ayacucho FC y Alianza Atlético protagonizarán el último partido de la jornada 12 del Clausura por la Liga 1 Betsson. Los 'Zorros' recibirán a los sullaneros en el estadio Ciudad de Cumaná, a partir de las 3.30 p.m. Este partido promete ser de máxima intensidad, ya que ambos equipos saldrán en busca de una nueva victoria en el torneo local donde desean mejorar su situación.

Ayacucho FC no pasa por un buen momento futbolístico en el torneo Clausura, pues marcha en la decimoséptima plaza con tan solo cuatro puntos, producto de cuatro empates y siete derrotas, siendo su última caída por 3-0 ante Atlético Grau en su última presentación. Ante este panorama adverso, el cuadro 'zorro' necesita levantar cabeza en los últimos tramos del campeonato, sí realmente desea salir del fondo de la la tabla de posiciones donde actualmente se sitúa penúltimo.







Ayacucho FC vs Alianza Atlético: horarios en el mundo

Perú: 3:30 p.m

México:3:30 p.m

Colombia: 3:30 p.m



Ecuador: 3:30 p.m



Chile:4:30 p.m



Bolivia: 4:30 p.m

Venezuela:4:30 p.m



Argentina: 5:30 p.m



Uruguay: 5:30 p.m



Brasil: 5:30 p.m

Con el objetivo de cortar la mala racha y de sumar su primera victoria en la competencia, el cuadro ayacuchano tratará de sacar provecho de su localía y mostrar su mejor versión en el campo de juego. No obstante, para los anfitriones no será un compromiso nada facil, su rival de turno, Alianza Atlético, saldrá a este cotejo también comprometido de conseguir la victoria, ya que hace dos fechas que no puede ganar.

En su última presentación en el campeonato, el elenco 'churre', que marcha en la décima casilla a cosecuencia de cinco triunfos, un empate y cuatro derrotas, dejó escapar dos puntos importantes de local tras igualar 2-2 con ADT. Por lo que ahora tratará de levantar cabeza en su visita a Cumaná y para ello procurará dar el gran golpe o al menos conseguir un resultado favorable.

Ayacucho FC es el tercer equipo con más goles en contra en el torneo Clausura 2022 de Liga 1 Betsson. | Fuente: @LigaFutProf

¿Cuándo y a qué hora Ayacucho FC vs. Alianza Atlético?



Ayacucho FC vs. Alianza Atlético chocarán el lunes 19 de setiembre. La contienda está pactada para las 3:30 p.m. (hora peruana ) y tendrá lugar en en el estadio Ciudad de Cumaná.



¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Ayacucho FC vs. Alianza Atlético?



El partido EN DIRECTO será transmitido por la señal de GOLPERÚ. No te pierdas ningún detalle del encuentro en la página web de RPP.pe.





