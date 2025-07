Bassco Soyer y su emotiva despedida: "Soy blanquiazul desde el día que nací y lo seré hasta que muera"

El joven futbolista peruano Bassco Soyer (18) dejará Alianza Lima, club al que llegó hace 9 años, para unirse al Gil Vicente de Portugal. El cuadro íntimo hizo oficial el traspaso este martes y tras esto el atacante publicó un extenso mensaje de despedidas.

A pesar de tener pocos partidos en primera división, Bassco Soyer logró ganarse la aceptación de la hinchada de Alianza Lima por su buen despliegue con el balón y su gran remate. Sin embargo, fue Néstor 'pipo' Gorosito quien le dio más minutos.

De hecho, el delantero anotó esta temporada su primer gol profesional ante Alianza Universidad y, fechas más tarde, fue vital en el triunfo ante Melgar al ingresar en el segundo tiempo y provocar el penal que dio el tanto del triunfo.

A sus 18 años, Bassco Soyer es considerado como una de las jóvenes promesas del fútbol peruano. De hecho, se le recuerda bastante su paso por las categorías inferiores de Alianza Lima y la Selección Nacional, lo cual le valió para ser considerado en el primer equipo íntimo.

"Después de 9 años, llegó el día que temía que llegara. Después de 9 años, tengo que despedirme de mi segundo hogar. Llegó el día en el que dejaré el club que amo, el club que me vio crecer, el club que me dio todo y el club que me hizo conocer más que amigos: a hermanos que me quedarán para toda la vida.



Fue en enero de 2017 que llegué a Matute. Era un enanito con peinado de librito que llegaba a un lugar sin saber que se iba a convertir en su hogar. Pasaba el tiempo y era más que feliz en Alianza. Conocí a mucha gente que hoy en día son mi familia. Asimismo, conocí a mucha gente con la que aprendí muchas cosas fuera de mi realidad y entendí un poco más sobre la vida, la vida fuera de mi burbuja de comodidades. ¿Por qué digo esto?



Porque quiero que sepan que el fútbol y Alianza son algo muy importante en mi vida. El fútbol es mucho más que un deporte; me ha ayudado a crecer como futbolista, pero mucho más como persona, y es por eso que estoy más que agradecido.



Como desde el día 1 en Copa Regatas hasta el último día en Liga 1 en Arequipa, defendí esta camiseta hasta no poder más. Y hay una sola explicación para eso: jugaba con amor a la camiseta. Sí, soy blanquiazul desde el día que nací y lo seré hasta el día que muera.



Sin más palabras, solo me queda agradecer a cada una de las personas que pasaron por mi crecimiento como jugador: a cada seguridad de Matute, cada persona de limpieza, mis chicas y chicos de la cocina, los seguridades, todos los trabajadores, los profesores y directivos, y los más importantes: todos los compañeros que pasaron en estos 9 años por el club, y sobre todo, los que siguen hasta el día de hoy, que son parte de mi familia.



Finalmente, cómo no agradecer al hincha blanquiazul que siempre estuvo conmigo en las buenas y en las malas: la mejor barra para el mejor club.



Gracias, Alianza Lima. Te amo con mi vida.



¡Arriba Alianza! TDLV".