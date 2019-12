Carlos Beltrán llegó a Alianza Lima a inicios de año proveniente de Sport Rosario. | Fuente: Prensa Alianza Lima

Carlos Beltrán, pese a no haber campeonado la Liga 1 Movistar, se quedó conforme con lo mostrado por Alianza Lima. Posterior a la victoria por 2-0 frente a Binacional, el zaguero victoriano destacó el desgaste hecho por la plantilla en la final de vuelta y reveló que se felicitaron en el vestuario.

"Me quedo con la actitud del plantel, hicimos un gran esfuerzo y lo intentamos por todo los caminos, pero no se nos dio. Nos tuvimos que mirar a la cara para felicitarnos porque hicimos un gran partido contra un rival que vino a hacer lo suyo y tirarse atrás, cosa que les salió bien. No sé si Binacional fue un justo campeón, nosotros hicimos un gran desgaste pero no se nos dio. Hay que seguir, el fútbol es así", dijo.

Por otro lado, Carlos Beltrán dio a conocer lo que Pablo Bengoechea les dijo a los futbolistas de Alianza Lima en el vestuario y envió un mensaje a los hinchas. "Pablo nos agradeció por todo lo que dimos a lo largo del año, hoy se hizo un gran partido. Por otro lado, les agradecemos a los hinchas por lo que nos dieron estos doce meses. Me voy un poco triste por no darles el título, pero el fútbol es así", sentenció.