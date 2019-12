El defensa de Binacional festejó a lo grande tras el título 2019. | Fuente: Gol Perú - Liga 1

Hervé Kambou fue uno de los jugadores más felices por el título de Binacional. El central marfileño nacionalizado peruano señaló que trabajó duro para obtener este campeonato luego de superar en la final a Alianza Lima.

“Jugué cuatro años en Bélgica y Francia y de ahí me llamaron para jugar en la selección de Costa de Marfil. Participé en los Juegos Olímpicos de Beijín. Ahí estuve con Salomón Kalou, que ahora está jugando en el Herta de Berlín de Alemania y antes jugaba en el Chelsea, que de ahí lo llamaron para la selección. También con Gervinho que jugaba en Lille y luego en el Arsenal. Son grandes jugadores. Con ellos no solo he compartido en selección, sino también en la academia donde debutamos varios jugadores como Yaya Touré (ex Manchester City)”, declaró Kambou a Gol Perú.

“Ahorita me van a llamar Kalou y Gervinho para felicitarme porque son compañeros con los que he debutado de niño. Desde los 13-14 años nos conocemos. Son como mis hermanos. A los 20 años cada uno hizo su camino. Yo me fui por Francia, Gervinho por Bélgica y Salomón por Holanda“, agregó.

El jugador de 34 años también señaló que pasó momentos difíciles desde su llegada a Binacional, pero sabía que iba a dar la vuelta olímpica. "La graniza y todo, era complicado. Varias veces terminé en la clínica, pero yo le dije a mi familia que iba a Juliaca para salir campeón y felizmente fue así”, concluyó.

En el fútbol peruano, Kambou ha militado en el Willy Serrato, Sport Boys, Cantolao y ahora en el Binacional.