Roberto Mosquera reemplazó a Javier Arce en la dirección técnica de Binacional. | Fuente: Prensa Binacional

Binacional ha sido uno de los mejores equipos de la Liga 1 Movistar 2019 y gran parte de ello ha sido gracias a su localía en Juliaca. El conjunto dirigido por Roberto Mosquera ha sabido hacerse fuerte en el estadio Guillermo Briceño, donde en el año han perdido tan solo en dos oportunidades: 2-1 a manos de Independiente por Copa Sudamericana y 3-1 ante Sport Huancayo por el Torneo Apertura.

Sin embargo, más de un club de la Liga 1 Movistar ha reclamado por lo complicado que es visitar a Binacional a raíz de las condiciones geográficas de Juliaca. Ante estas quejas, Roberto Mosquera señaló en 'Hora Punta' que desde el inicio del torneo se sabía que tenían que ir a la ciudad puneña y aseguró que sus rivales deben encontrar la manera de adaptarse.

"Me siento cómodo en Juliaca y en diciembre se implementarán torres de luz al estadio. De repente es un poco inhumano jugar en aquí, no es nada fácil. Sin embargo, eso se sabía cuando comenzó el torneo. Nadie obliga a los clubes a participar y nuestra ciudad es parte del Perú. Deben buscar la fórmula, yo también he estado del otro día", dijo.

Binacional es, en estos momentos, el puntero de la tabla acumulada de la Liga 1 Movistar con 59 unidades. Mientras tanto, en el Torneo Clausura, los dirigidos por Roberto Mosquera se ubican en el cuarto puesto con 23 puntos.