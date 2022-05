EN DIRECTO | Cantolao vs. Municipal: transmisión EN VIVO minuto a minuto desde el estadio Miguel Grau

Cantolao vs. Municipal EN DIRECTO: transmisión minuto a minuto desde el estadio Miguel Grau por la jornada 16 del Apertura 2022 de la Liga 1. | Fuente: @LigaFutProf

Cantolao vs. Municipal EN VIVO | Hoy domingo 29 de mayo desde las 11:00 a.m. (hora peruana) El cuadro del 'Delfín' recibe al elenco 'Edil' por la jornada 16 del Apertura 2022 por la Liga 1. No te pierdas este emocionante encuentro de la liga de fútbol profesional más importante de Perú. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.





Cantolao vs. Municipal: alineaciones confirmadas para hoy por Liga 1



Cantolao: Gonzalo Limousin; Giancarlo Carmona, José Ramírez, Gianmarco Gambetta, Antony Quijano; Erick Gonzales, Jesús Castillo, Carlos Uribe, Jhamir D'Arrigo;Rodrigo Pastorini y Gabriel Tellas.

Municipal: Diego Melián; Franco Medina, Emiliano Ciucci, Lucas Trejo, Rotceh Aguilar; Leonel Solís, Jorge Bazán, Alexis Rodríguez, Adrián Ascues, Matías Pérez y Roberto Ovelar.





Cantolao vs. Municipal EN DIRECTO: transmisión minuto a minuto



Así fue la victoria de Cantolao por 1-0 ante la César Vallejo, en la jornada 15 del Apertura 2022 de la Liga 1. | Fuente: @GOLPERÚ

Fecha y Hora del Cantolao vs. Municipal



Cantolao se mide a Municipal este domingo 29 de mayo por la jornada 16 del Apertura 2022 de la Liga 1, en un encuentro programado a la 11:00 a.m. (hora peruana).







📸 Así llega el equipo al Estadio Miguel Grau para enfrentar a A. D. Cantolao por la #Liga1Betsson. 🏟🚶‍♂️🔝 #EchaMuni ⚪🔴 #FranjaEdil pic.twitter.com/CHWllMlJwp — Club Centro Deportivo Municipal (@CCDMunicipal) May 29, 2022

Lugar:

Estadio Miguel Grau







NUESTROS PODCAST

¿Qué es la "Flurona"?

En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.