Se fue Enrique Meza de CArlos A. Mannucci | Fuente: Carlos A. Mannucci

DATO El primer técnico en dejar su cargo en la Liga 1 Betsson fue Ytalo Manzo en Sport Boys



Enrique Meza le siguió los pasos a Ytalo Manzo y se convirtió en el segundo entrenador que no termina el torneo Apertura por la Liga1 Betsson. El técnico mexicano no continuará al frente de Carlos A. Mannucci, que marcha en el sótano de la tabla de posiciones.

Tras jugarse cinco fechas del Apertura, Carlos A. Mannucci no ha sumado ningún punto. La última derrota fue ante Cantolao por 3-2. Al finalizar el partido, Enrique Meza se mostró incómodo por el segundo gol anotado por el 'Delfín'. Según el DT no hubo juego limpio del rival.

"Me da vergüenza haber presenciado esa jugada, lo que hicieron porque eso no es fair-play, yo no permitiría que mi equipo gane con ese tipo de porquerías, pero su técnico lo permitió", indicó Meza a GOLPERU.

Sobre la situación incómoda en la que se encontraba el club señaló. "En todos los partidos nos hemos merecido más, es una situación muy difícil para los muchachos. También es complicado porque veo como se esfuerzan en los entrenamientos, creo que no nos merecemos esto, pero esto es fútbol".

El comunicado de Carlos A. Mannucci

Por el presente, Carlos A. Mannucci informa a la comunidad deportiva que, esta tarde y de mutuo acuerdo, han concluido las funciones del comando técnico que encabeza el profesor Enrique Meza.



Agradecemos la dedicación y empeño que siempre mostraron con nuestra institución, y les deseamos los mayores éxitos en sus próximos proyectos.



Próximamente estaremos anunciando al comando técnico que asumirá el mando de nuestra escuadra en la Liga 1 Betsson.



De manera interina, la conducción de nuestra escuadra estará a cargo del profesor Oscar Gambetta.







.