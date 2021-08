Pablo Peirano: "Faltan muchos partidos y seguimos ilusionados con estar arriba en la tabla" | Fuente: Liga 1

Este sábado, Alianza Atlético venció por 2-0 a Carlos A. Mannucci por la fecha 9 de la Fase 2 de la Liga 1 y, tras el encuentro, Pablo Peirano dio sus impresiones y habló de sus expectativas con el equipo que, de momento, continúa en el segundo lugar en la Fase 2 tras dos derrotas consecutivas.

"En temas de números, teníamos la posibilidad de ser líder de la Fase 2, pero hoy, de la manera en que jugamos, no hicimos mérito para ganar el partido. No fue una buena mañana nuestra y hay que seguir trabajando", sostuvo el entrenador uruguayo en diálogo con GOL Perú.



Asimismo, Peirano agregó que el compromiso se hizo friccionado: "Fue un partido muy trabado, no se hicieron muchas opciones de gol para ninguno de los dos. No generamos circuitos por fuera, no hicimos el daño que estamos acostumbrados a hacer y el rival sí hizo el mérito del gol".

Por último, el entrenador del cuadro 'Carlista' también se refirió a haberse complicado en la tabla de la Fase 2, ya que no pudieron sumar en dos fechas y se quedaron en segundo lugar con 16 puntos por detrás de Alianza Lima como puntero con 18 puntos pero con un partido menos.

"Siempre uno sueña estar arriba y ganar todos los puntos posibles, faltan bastantes partidos, pero uno se va ilusionando cuando está en los lugares de arriba. Uno trabaja para mantenerse arriba, pero hay golpes que enseñan. Tenemos tiempo para recuperar futbolistas y quedan ocho fechas que vamos a tomar con mucha responsabilidad. Seguimos ilusionados con estar lo más arriba en la tabla", sostuvo Peirano.

